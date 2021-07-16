Türkiye'nin önemli demir yolu ulaşım araçlarından biri olan Güney Kurtalan Ekspresi, geçen yıl mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından masalsı yolculuğa kaldığı yerden devam ediyor. Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan ve cumhuriyetin kuruluşundan 21 yıl sonra başladığı seferlerini 76 yıldır aralıksız sürdüren Güney Kurtalan Ekspresi, salgın tedbirleri nedeniyle geçen yıl mart ayında ara verilen seferlerine büyük bir ilgiyle yeniden başladı.

YOLCULUK 23 SAAT SÜRÜYOR

23 saat süren 1212 kilometrelik Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Batman güzergahında 70'i aşkın duraktan geçen Güney Kurtalan Ekspresi, yolcularına her noktada farklı bir görsel şölen sunuyor.

Merhum Sanatçı Barış Manço'nun da esinlenerek 1972 yılında kurduğu müzik grubuna adını verdiği, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş'nin Güney Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk, Ankara'dan başlayıp Kurtalan'da son buluyor.

SEFERLER PANDEMİ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Seferler pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 09.10'da Kovid tedbirleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Yolculardan Adnan İnan, AA muhabirine, çocuk yaşta ilk kez merhum babasıyla bindiği treni, anılarını tazelemek, özlem gidermek için tercih ettiğini belirtti.

Güney Kurtalan Ekspresi'nin yolcularına eşsiz manzaralar sunduğunu, yolculuk boyunca bu manzaraları doya doya seyretme imkanı bulduğunu dile getiren İnan, "Rahmetli babamla yolculuk yaptığımız bu trene bir kere daha binmek istedim. Çok güzel ve kaliteli bir hizmet." dedi.

Tren yolculuğunun oldukça konforlu olduğunu anlatan İnan, trenin rahatlığını diğer ulaşım araçlarında bulamadığını, Kovid-19 nedeniyle ara verilen seferlerin yeniden başlamasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Hüseyin Öner, gerçekleştireceği yolculuk ile ülkenin doğal zenginliklerini görme fırsatı bulacağını ifade etti.

Seferlere geçen yıl salgın nedeniyle ara verildiğini anımsatan Öner, "Bu aranın ardından ilk seferine başlayan trenle ben de yolculuk yapma karar aldım. Trene bindiğimde şartların daha iyi olduğunu gördüm. Trenin en büyük avantajı fiyat olarak da çok daha ekonomik olması." ifadelerini kullandı.

Muhammed Furkan İnan da ilk kez bineceği trenle Ankara'ya gideceğini dile getirerek, "Salgın dolayısıyla ara verilen tren seferleri yeniden başladı. Hayatımda ilk kez bindiğim için heyecanlıyım. Tren yolculuğuna insan hasret kalıyor. Özlem var. Kültürümüzden kalma tren yolculuğu. İnsanı geçmişe götürüyor." diye konuştu.

AA





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