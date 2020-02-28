Güney Kutbu Antarktika, dünyanın en ıssız bölgesi. 1944’te İngilizlerin araştırma istasyonu olarak Goudier Adası’na kurduğu Lockroy Limanı, postaneye dönüştürülmüştü. Dünyanın en güneyindeki postanenin bulunduğu yerde kimse yaşamıyor. Ancak yaz döneminde sıradan bir postaneden daha çok iş yapıyor. Çünkü günde bir-iki kez gelen kruz gemilerindeki yolcular buradan mektup gönderiyor. Güney Yarımküre’nin yazına denk gelen kasım-mart arasında 18 bin kişinin ziyaret ettiği postaneden 80 bin mektup atılıyor. Issız postane, yeni bir çalışan arıyor. 5 kişilik ekibe dahil olacak kişi, bu iş için internet ve çeşme suyundan vazgeçmek, tüm ekiple aynı kulübede kalmak zorunda.

Aylık maaş 8 bin lira

Kasabada 2 bin penguen yaşıyor. Görevlerinden biri, adanın sakini olan penguenlerin dışkılarını toplamak olacak. Aylık maaş ise 1000 Sterlin (8 bin TL).

POSTA

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