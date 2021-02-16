Dünya Güney Pasifik'te 6,7'lik deprem!

Güney Pasifik'te 6,7'lik deprem!

Dünya

Güney Pasifik'te 6,7'lik deprem!

Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16 Şubat 2021, Salı 07:19 Son Güncelleme:
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu’nun başkenti Port Vila’da sabah saatlerinde 6,7 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.   

Tsunami uyarısı yapılmadı

 Yerin 14 kilometre derinliğinde meydan gelen ve merkez üssü Port Vila’nın 53 kilometre batısı olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde can kaybı yaşanmadı. (AA)

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