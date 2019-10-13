Güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı
Barış Pınar Harekatı'nın beşinci gününde gelen bilgiye göre güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve TSK, kentin doğu ve güneyinden merkeze yaklaştı.
İç kısımlara doğru ilerliyor
Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki ve güneyindeki mahalleler bir ele geçirilmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, Tel Abyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.
Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.
DHA