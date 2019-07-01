Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alımı duyurusunda bulundu. Adaylara şartlar ve istenilen belgeler geçilirken başvuru sonrası sözlü sınav yapılacağı belirtildi.

Şimdi binlerce kişi "Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) personel başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.

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1- Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine sınavla 3 (Üç) Uzman Yardımcısı personel alımı yapılacaktır.

2- Personel alımı için 22 Temmuz 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce'den 2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak.

3- Sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri web adresinde yayınlanmaktadır.