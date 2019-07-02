Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alıyor!

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri KPSS puanıyla Uzman Yardımcısı personel alımı yapıyor. İşte başvuru şartları…

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine sınavla 3 (Üç) Uzman Yardımcısı personel alımı yapılacak. Personel alımı için 22 Temmuz 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce'den 2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olma şartı aranıyor.

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