Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne personel alınacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne sınavla 17 uzman yardımcısı personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 22 Temmuz 2018 ve 14 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca, İngilizce'den 2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak gerekiyor.

Başvurular 13 Kasım Çarşamba günü sona eriyor.

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