Magazin Güngör Bayrak proje öncesi seçici davranıyor

Güngör Bayrak proje öncesi seçici davranıyor

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Güngör Bayrak proje öncesi seçici davranıyor

Güngör Bayrak, Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. Usta oyuncu samimi açıklamalarda bulundu.

13 Haziran 2021, Pazar 13:00 Son Güncelleme:
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Son olarak ‘Yeşilçam’ isimli dizide rol alan Bayrak, bir projeyi kabul etmeden önce rejisöre baktığını ifade etti. Bayrak sözlerine şu şekilde devam etti, “Neler yapmış mutlaka bakarım. Onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Sonra tabii ki senaryoya bakarım. Çok değişik karakterler oynadım ama hep otoriter kadın canlandırdım yaşımız icabı.

Anne, anneanne rolleri geliyor, bayılıyorum. Hep böyle dediğini yaptıran, bazen kendisinin inandığı şeyleri empoze etmeye çalışan, sonra yine doğruya gelen karakterler. Çok seviyorum.”

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