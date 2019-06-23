Güngören seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Güngören oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Güngören halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Güngören seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Güngören oy oranları…