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Güngören seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Güngören oy oranları…

İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Güngören halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Güngören seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Güngören oy oranları…

23 Haziran 2019, Pazar 19:45 Son Güncelleme:
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Güngören seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Güngören oy oranları…

İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.

Güngören ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.

Peki, Güngören seçim sonuçlarında son durum nedir?

İşte Güngören oy oranları…

Cumhur İttifakı 50.23% BİNALİ YILDIRIM

Millet İttifakı 48.84% EKREM İMAMOĞLU

Saadet Partisi 0.61% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.21% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.11%

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