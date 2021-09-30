Türkiye Güngören'de CHP'li belediye meclis üyesi ofisinde ölü bulundu

Güngören'de CHP'li belediye meclis üyesi ofisinde ölü bulundu

Türkiye

Güngören'de CHP'li belediye meclis üyesi ofisinde ölü bulundu

Güngören'de CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu ofisindeki elbise askısında boynundan iple asılı halde ölü bulundu.

30 Eylül 2021, Perşembe 17:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 14.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir süre kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu'nun yakınları ofisine geldi. Açamayınca kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Ali Rıza Önderoğlu'nun elbise askısında boynundan iple asılı halde olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Önderoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi. 

Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Önderoğlu'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Vedat BAYRAKTAR/DHA


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Astrolojiye inanma onsuz da kalma!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Her şeye rağmen
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bunlar da var
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Şeriat ve laiklik
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Gözüm üstünde çocuğum
Murat Gülderen
Murat Çelik
CHP ne diyor?
Murat Çelik
Banu Şen
Zamanın durduğu kent: Safranbolu
Banu Şen
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hastanede korku dolu anlar! 5 aylık bebeğin babasında hemşireye silahlı saldırı