Türkiye Güngören'de hırsıza meydan dayağı!

Güngören'de hırsıza meydan dayağı!

Türkiye

Güngören'de hırsıza meydan dayağı!

İstanbul Güngören'de hırsızlık için girdiği evde yakalanan bir kişi, mahallenin gençleri tarafından sopalarla feci şekilde dövüldü.

01 Şubat 2022, Salı 12:08 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından yakalanan şüpheli dışarı çıkartıldı. 



Durumdan haberdar olan mahallenin gençleri, sopalarla şüpheliyi öldüresiye dövdü. Yediği feci dayağın ardından gençlerin elinden kurtulan şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. 

Bildirilmesiyle gelen polis ekipleri çalışma yaparken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hırsızlık şüphelisine feci dayak cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde, çok sayıda kişinin yerdeki şüpheliyi sopa, tekme ve yumruklarla dövdüğü görülüyor. 

"KAVGAYI DUYDUK AMA NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Mahalle sakini Hüseyin Çiten, "Burada bir kavga oldu. Hırsızı yakalayıp dövdüler diye bir şeyler duyduk. Çok fena dövdüler" derken, mahalle sakini kadın ise, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Kavgayı duydum ama ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

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