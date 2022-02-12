Güngören’deki yangında ölen 3 kişinin cenazesi ülkelerine gönderildi
Güngören’de 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 5 işçiden 3’ünün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Suriye’ye gönderildi.
12 Şubat 2022, Cumartesi 18:16 Son Güncelleme:
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Güngören Sanayi Mahallesi’nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. 5 işçinin hayatını kaybettiği olayda 6 işçi de yaralandı. Ölen kişilerin cenazeleri kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kimliği tespit edilen 3 Suriye vatandaşının cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alındı. Otopsi işlemlerinin sona ermesinin ardından Jasim Waka, Uday Vehid ve Majid Elseydi isimli Suriyelilerin cenazeleri defnedilmek üzere ülkelerine gönderildi.
DHA
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