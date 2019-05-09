Günler önce kaybolmuştu, acı haber geldi

Edirne'de 50'inci Yıl İlkokulu'nda hizmetli olarak görev yapan Mehmet Arslan, 6 gün önce Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinden, önce kızını okula bırakmak ardından da işe gitmek için çıktı.

EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Arslan, kızını okula bıraktıktan sonra ise kayboldu. Eşinin akşam eve dönmemesi üzerine gidebileceği yerleri arayan 3 çocuk annesi Nihal Arslan, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin yaptığı araştırmalar sonunda ise Mehmet Arslan'ın en son Tunca Nehri kıyısında 'Kadir' adında bir kişi ile alkol aldığı belirlendi.

'DÜŞÜP ÖLMESİNDEN KORKUYORUM'

Eşinin devlet memuru olduğunu, yıllardır işe gitmemezlik yapmadığını söyleyen Nihal Arslan, eşinin kayıp olduğu dönemde yaptığı açıklamada, "Balık tutmayı çok seviyor. Tunca Nehri kıyısına gitmiş olabilir. Eşim nehrin kıyısına gelip, alkol alırdı. Eşimin nehre düşüp ölmesinden korkuyorum. Geceleri uyuyamıyorum, bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

CESEDİ NEHİRDE BULUNDU

Balıkçılar bugün Tunca Nehri'nde bir erkek cesedi görünce durumu polis bildirdi. Olay yerine giden polis ve AFAD ekipleri, cesedi botla kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin bir haftadır kayıp olan Mehmet Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Arslan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin soruşturması sürüyor.

DHA