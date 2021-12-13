Türkiye Günler sonra acı haberi geldi! Doçentin öldüğü trafik kazasında eşi de hayatını kaybetti

Günler sonra acı haberi geldi! Doçentin öldüğü trafik kazasında eşi de hayatını kaybetti

Türkiye

Günler sonra acı haberi geldi! Doçentin öldüğü trafik kazasında eşi de hayatını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde, mandalina yüklü kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı’nın eşi Muhammed Hıdır Dokumacı (41), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13 Aralık 2021, Pazartesi 22:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, 5 Aralık’ta Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan Muhammed Hıdır Dokumacı yönetimindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, 16 AFK 248 plakalı mandalina yüklü kamyona yandan çarptı.

Kazanın şiddetiyle Muhammed Hıdır Dokumacı ile birlikte otomobilde bulunan Emine Gaye Doğan (16), Elif Doğan (60), Muhammed Samet Doğan (17), Taha Dokumacı (14), Dilek Şen Dokumacı (38) ve Nesrin Ceylan (30) araç içinde sıkışırken, kamyon sürücüsü yaya olarak kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, Bursa Şehir Hastanesi'nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı yaşamını yitirdi. Doç. Dr. Dokumacı, 6 Aralık’ta Balıkesir'de toprağa verildi.

SÜRÜCÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Dokumacı'nın kazada ağır yaralanan eşi Muhammed Hıdır Dokumacı da doktorların tüm çabasına karşın dün hayatını kaybetti. Hıdır Dokumacı, bugün İzmir’in Aliağa ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BURSA (DHA)

İlgili Haberler
Miras kavgasında ablasına kurşun yağdırmıştı! Karar verildiAkın akın geliyorlar! Otellerde yer kalmadı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Hakan Çelik
Alışkanlıkları değiştirmeye geliyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Rağmen
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 13 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları