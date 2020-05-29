Günler sonra camiler kapılarını tekrar açtı

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açılıyor. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da cuma namazı kılınacak. Diyarbakır ve Van'dan ilk görüntüler geldi.

Corona virüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor. Cuma namazı kılmak için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne gelmeye başladı.Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlar maske ve tek kullanımlık seccade verildi.

Bazı camilerde izin verilmişti

Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da camilerin yeniden açılması nedeniyle Sivas Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki tüm camilerde 1003 şükür kurbanı kesildi.





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