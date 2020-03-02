Günler sonra enkaz altından kurtarıldı

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. 10 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde yaklaşık 100 haneli Gelenler Mahallesi’nde ayakta birkaç ev kalırken, diğerleri ise ahırlarla birlikte yıkıldı. Deprem günü annesiyle birlikte ahırda enkaz altında kalan oğlak, görevliler tarafından günler sonra canlı olarak çıkarıldı.

Enkazın altında kalan ve telef olan hayvanlar için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait özel kıyafetli ekipler, iş makinelerinin yardımıyla enkaz altında kalan hayvanlar tek tek çıkarılarak kayıt altına alındıktan sonra açılan kireçli çukura gömülüyor. Gelenler Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalar sırasında canlı bir oğlağı çıkaran görevliler, minik hayvanın ayakta kalması için büyük uğraş verdi. Hemen oğlağın ağzını ıslatmak için kar veren ekipler, daha sonra temin ettikleri sütü içirip sahibine teslim ettiler.

İHA





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