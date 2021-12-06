Türkiye Günlerce aç ve susuz bırakıldı! Balkondaki köpeği ölümden kurtardılar

Günlerce aç ve susuz bırakıldı! Balkondaki köpeği ölümden kurtardılar

Türkiye

Günlerce aç ve susuz bırakıldı! Balkondaki köpeği ölümden kurtardılar

Bolu'da sahibinin tatile giderken balkonda bıraktığı köpek 10 günün sonunda komşuların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 10:47 Son Güncelleme:
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Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, apartmanın 3’üncü katındaki balkondan gece köpeğin sesini duyanlar, itfaiyeye bildirdi. Köpeğin sahibine ulaşamayan itfaiye ekipleri, balkona girilebilmesi için cumhuriyet savcılığından izin alıp, kurtarma çalışması başlattı. Merdivenli itfaiye aracıyla köpeğin bulunduğu balkona çıkan ekipler, 10 gündür aç ve susuz kaldığı öğrenilen köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.


Çevredekiler, itfaiye ekibine teşekkür ederken, köpeğin sahibinin ise tatile çıktığı ileri sürüldü. Köpek, bakımı için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

DHA

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