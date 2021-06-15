Türkiye Günlerce konuşulan süt banyosu rezaletinde önemli gelişme

Günlerce konuşulan süt banyosu rezaletinde önemli gelişme

Türkiye

Günlerce konuşulan süt banyosu rezaletinde önemli gelişme

Konya'da bir süt toplama merkezinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası yargılanmasına başlanılan sanık Uğur T. tekrar hakim karşısına çıktı.

15 Haziran 2021, Salı 14:35 Son Güncelleme:
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Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Uğur T. ile avukatları katıldı. Uğur T, savunmasındaki beyanı üzerine söyleyeceğinin olmadığını dile getirdi.

Sanığın avukatı da olayın medya baskısıyla davaya dönüştüğünü ileri sürerek, "Müvekkilimin şakalaşmak maksadıyla dezenfektan teknesindeki çekimleri büyütülmüştür. Sonrasında kabindeki sıvı tahliye edilmiş, imhası sağlanmıştır." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, tanığın zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin tekneye doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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