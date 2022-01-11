Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni ırmak kenarında bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşlar, 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ailesi tarafından 3 gündür haber alınamayan Okan Şahin (36) olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





İHA