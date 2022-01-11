Türkiye Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni ırmak kenarında bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni ırmak kenarında bulundu

Türkiye

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni ırmak kenarında bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gündür ailesi tarafından haber alınamayan 2 çocuk babası şahıs, ırmak kenarında ölü bulundu.

11 Ocak 2022, Salı 17:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşlar, 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ailesi tarafından 3 gündür haber alınamayan Okan Şahin (36) olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Jeff Flake yapıcı bir rol oynayabilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mina Urganların sırrı neydi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Akılda kalan
Rauf Tamer
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çifte cinayetin şüphelisi 19 yıl sonra yüzündeki benden yakalandı