Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gündür ailesi tarafından haber alınamayan 2 çocuk babası şahıs, ırmak kenarında ölü bulundu.
11 Ocak 2022, Salı 17:33 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşlar, 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ailesi tarafından 3 gündür haber alınamayan Okan Şahin (36) olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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