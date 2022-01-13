Türkiye Günlerdir haber alınamayan adam ölü bulundu

Günlerdir haber alınamayan adam ölü bulundu

Türkiye

Günlerdir haber alınamayan adam ölü bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan ve kendisinden 17 gündür haber alınamayan Halil İbrahim Otçu (53), evinde ölü bulundu.

13 Ocak 2022, Perşembe 00:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1560 sokakta bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Turizmde servis şoförlüğü yapan ve kendisinden 17 gündür haber alınamayan Halil İbrahim Otçu'nun komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından eve giren polis, Halil İbrahim Otçu'nun salonda hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halil İbrahim Otçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Otçu'nun cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)

İlgili Haberler
Gaziantep'te feci kaza! Olay yerinde can verdiKar kalınlığı 1 metreyi geçti! Ekipler teyakkuzda


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bölünen aydınlar güçten düştüler...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Seyir defteri
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Jeff Flake yapıcı bir rol oynayabilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mardin’de bin 339 adet tarihi eser ele geçirildi