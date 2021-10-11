Türkiye Günlerdir her yerde aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

Günlerdir her yerde aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye

Günlerdir her yerde aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce evinden çıkan Emine Çetin (40), bir daha geri dönmedi. Çetin'in evden çıkış anı görüntüleri ortaya çıktı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 19:20 Son Güncelleme:
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Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Emine Çetin, Avadan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İlçe jandarma ekipleri ile ailesinin aradığı Çetin'in son görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Evinden çıkışı görüntülenen Çetin'i arama çalışmaları sürüyor. Görüntülerde Çetin'in yürüyerek evinin bulunduğu bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Okan ÇALIŞAKAN/TARSUS (Mersin) (DHA)

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