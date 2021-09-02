Türkiye Günlerdir her yerde aranıyordu! Acı haberi geldi

Günlerdir her yerde aranıyordu! Acı haberi geldi

Türkiye

Günlerdir her yerde aranıyordu! Acı haberi geldi

Burdur'da 3 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Hüseyin Şen'in (80), dere yatağında cansız bedeni bulundu.

02 Eylül 2021, Perşembe 19:26 Son Güncelleme:
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Burdur merkez Yassıgüme köyünde yalnız yaşayan zihinsel engelli Hüseyin Şen'den, 3 gündür haber alamayan yakınlarının jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmasının ardından çalışma başlatıldı.

Arama çalışmaları sürerken, Yassıgüme köyü üst tarafındaki Karılcak mevkiinde Hüseyin Şen'in cansız bedeni köylüler tarafından dere yatağı içerisinde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mesut MADAN/BURDUR(DHA)

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