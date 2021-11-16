Türkiye Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Feci halde bulundu

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Feci halde bulundu

Türkiye

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Feci halde bulundu

Çorum'da 14 gündür kayıp olarak aranan Bekir Güvenç’in (24), metruk bir evin çatısında cansız bedeni bulundu. Güvenç’in elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.

16 Kasım 2021, Salı 19:51 Son Güncelleme:
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​Kunduzhan Mahallesi'nde tek katlı metruk evin çatısında hareketsiz yatan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin çatısına çıkan ekipler, elektrik tellerine dolandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan araştırmada cesedin, 2 Kasım’da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Bekir Güvenç’e ait olduğu saptandı. Güvenç’in, ilk incelemede elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edildi.

İtfaiye ekiplerince çatıdan indirilen Güvenç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)

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