Dünya Günlerdir yanıyor! Acil durum ilan edildi

Günlerdir yanıyor! Acil durum ilan edildi

Dünya

Günlerdir yanıyor! Acil durum ilan edildi

ABD'nin batısında 14 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınamayan "Caldor" yangını nedeniyle California ve Nevada eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

02 Eylül 2021, Perşembe 00:04 Son Güncelleme:
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California'da yetkililer, şimdiye kadar yangının yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini açıkladı. Yangında 800 kilometrekareden fazla alan zarar görürken, 53 bin kişinin tahliyesi istendi.

Yangının hızla yayılması üzerine California ve Nevada valileri acil durum ilan etti.

Yangında 490'dan fazla ev ve 12 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren yetkililer, 34 bin yapının daha kül olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

AA

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