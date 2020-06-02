Gündem Günlük corona virüs rakamları açıklandı: İşte son durum

Günlük corona virüs rakamları açıklandı: İşte son durum

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Günlük corona virüs rakamları açıklandı: İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.

02 Haziran 2020, Salı 20:09 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585 oldu. Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 129 bin 921 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:

Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur.


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