Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum

Türkiye’de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." notunu düştü.

AA



