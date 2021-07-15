Türkiye 15 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı belli oldu mu?

15 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı belli oldu mu?

Türkiye

15 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünkü, koronavirüs tablosunda vaka sayısı 6 bin 907 olmuştu. Vatandaşlar bugünün koronavirüs tablosunu merak ediyor. Peki, 15 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

15 Temmuz 2021, Perşembe 18:35 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar günün koronavirüs rakamlarını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

14 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu

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