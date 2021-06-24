Türkiye Günlük vaka sayısı açıklandı! 24 Haziran korona tablosu

Günlük vaka sayısı açıklandı! 24 Haziran korona tablosu

Türkiye

Günlük vaka sayısı açıklandı! 24 Haziran korona tablosu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 24 Haziran 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

24 Haziran 2021, Perşembe 19:34 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 498 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 752 oldu, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, vefat sayısı 49 bin 417 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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