Günlük vaka sayısı açıklandı! 27 Temmuz korona tablosunda son durum
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 27 Temmuz 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
27 Temmuz 2021, Salı 18:45 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19’la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 214 bin 958 aşı uygulandı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun." dedi.
AA
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