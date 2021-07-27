Türkiye Günlük vaka sayısı açıklandı! 27 Temmuz korona tablosunda son durum

Günlük vaka sayısı açıklandı! 27 Temmuz korona tablosunda son durum

Türkiye

Günlük vaka sayısı açıklandı! 27 Temmuz korona tablosunda son durum

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 27 Temmuz 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

27 Temmuz 2021, Salı 18:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19’la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 214 bin 958 aşı uygulandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun." dedi.

AA

İlgili Haberler
Son kullanma tarihi geçmiş koronavirüs ilacı iddialarına flaş açıklamaSayıları giderek artıyor! Aşı olmayan 25 bin kişiyi aradılar


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ölümlü kazaları azaltan otoyollar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Dijital Medya meselesi…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Asla yalnız yürümeyeceksiniz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Türediler...
Rauf Tamer
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sayıları giderek artıyor! Aşı olmayan 25 bin kişiyi aradılar