Türkiye Günlük vaka sayısı açıklandı mı?

Günlük vaka sayısı açıklandı mı?

Türkiye

Günlük vaka sayısı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 22 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 29 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 29 Temmuz2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

29 Temmuz 2021, Perşembe 19:04 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 29 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

28 Temmuz korona tablosu

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