Türkiye Günlük vaka sayısı açıklandı! 6 Haziran 2021 koronavirüs tablosunda son durum

Günlük vaka sayısı açıklandı! 6 Haziran 2021 koronavirüs tablosunda son durum

Türkiye

Günlük vaka sayısı açıklandı! 6 Haziran 2021 koronavirüs tablosunda son durum

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 6 Haziran 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

06 Haziran 2021, Pazar 19:40 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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