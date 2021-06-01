Günlük vaka sayısı açıklandı! İşte 1 Haziran 2021 koronavirüs tablosu
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 1 Haziran koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
01 Haziran 2021, Salı 19:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.
AA
BUNLARI DA OKUYUN