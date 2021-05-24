Türkiye Günlük vaka sayısı açıklandı! İşte 24 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Günlük vaka sayısı açıklandı! İşte 24 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye

Günlük vaka sayısı açıklandı! İşte 24 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 24 Mayıs 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

24 Mayıs 2021, Pazartesi 19:55 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, vefat sayısı 46 bin 446 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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