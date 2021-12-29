Türkiye Günlük vaka sayısı açıklandı! İşte 29 Aralık koronavirüs tablosunda son durum

Günlük vaka sayısı açıklandı! İşte 29 Aralık koronavirüs tablosunda son durum

Türkiye

Günlük vaka sayısı açıklandı! İşte 29 Aralık koronavirüs tablosunda son durum

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 29 Aralık 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

29 Aralık 2021, Çarşamba 18:06 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 36 bin 684 olurken can kaybı ise 142 oldu.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. RİSK GRUBUNDAKİLER daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır.


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