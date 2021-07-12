Türkiye Günlük vaka sayısı belli oldu! 12 Temmuz 2021 korona tablosu

Günlük vaka sayısı belli oldu! 12 Temmuz 2021 korona tablosu

Türkiye

Günlük vaka sayısı belli oldu! 12 Temmuz 2021 korona tablosu

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 12 Temmuz 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

12 Temmuz 2021, Pazartesi 20:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 506 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 28,26 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 855 bin 308 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 960 bin 880'i birinci doz, 17 milyon 543 bin 398'i ikinci doz, 3 milyon 89 bin 859'u üçüncü doz olmak üzere toplam 58 milyon 594 bin 137'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Şırnak olarak sıralandı.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'nin de 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının en az bir doz aşı olduğu iller arasına katıldığını bildirerek, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan 4'üncü şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Koronavirüste korkunun yeni adı: Kappa! İşte belirtileri…


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Hakan Çelik
Sahibi kim olacak?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Kaç gün?
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, Kurban Bayramı tatili 11 gün mü? Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?