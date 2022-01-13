Günlük vaka sayısı belli oldu mu? 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 77 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 13 Ocak 2022 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 13 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
13 Ocak 2022, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
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Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 13 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
12 Ocak korona tablosu