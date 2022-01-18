Günlük vaka sayısı belli oldu mu? 18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 64 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 18 Ocak 2022 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 18 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
18 Ocak 2022, Salı 18:03 Son Güncelleme:
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Koronavirüste omicron varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 18 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
17 Ocak korona tablosu