Türkiye Günlük vaka sayısı belli oldu mu? 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Günlük vaka sayısı belli oldu mu? 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye

Günlük vaka sayısı belli oldu mu? 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 66 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 6 Ocak 2022 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 6 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

06 Ocak 2022, Perşembe 18:11 Son Güncelleme:
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Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 6 Ocak 2022  koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

5 Ocak korona tablosu

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