Günlük vaka sayısı belli oldu mu? 9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 66 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 9 Ocak 2022 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 9 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
09 Ocak 2022, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
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Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 9 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
8 Ocak korona tablosu