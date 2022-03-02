Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 2 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

1 Mart korona tablosu





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