Günlük vaka sayısı kaç oldu? 2 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 59 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 2 Mart 2022 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 2 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
02 Mart 2022, Çarşamba 19:22 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 2 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
1 Mart korona tablosu