Günlük vaka sayısı kaç oldu? 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 48 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 28 Şubat 2022 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 28 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar
28 Şubat 2022, Pazartesi 18:12 Son Güncelleme:
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Koronavirüste omicron varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 28 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
27 Şubat korona tablosu