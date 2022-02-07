Günlük vaka sayısı kaç oldu? 7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 87 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 7 Şubat koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 7 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
07 Şubat 2022, Pazartesi 18:12 Son Güncelleme:
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Koronavirüste omicron varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 7 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.