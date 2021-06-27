Dünya Günlük vaka sayısı yeniden yükseldi

Günlük vaka sayısı yeniden yükseldi

Dünya

Günlük vaka sayısı yeniden yükseldi

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 128 yeni vaka kaydedildi.

27 Haziran 2021, Pazar 00:01 Son Güncelleme:
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 12 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 980’e çıktı. Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 128 artışla 5 milyon 766 bin 443’e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 0,8 oldu. Hastanelerde 1349’u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 24 kişinin tedavisine devam ediliyor. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020’den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 310 bin 964’e ulaştı, bunlardan 21 milyon 104 bin 892’sine ikinci doz uygulandı.

AA

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