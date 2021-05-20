Türkiye Günlük vaka sayısında bir ilk! Bakan Koca duyurdu

Günlük vaka sayısında bir ilk! Bakan Koca duyurdu

Türkiye

Günlük vaka sayısında bir ilk! Bakan Koca duyurdu

Son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca, günlük vaka sayısında flaş açıklamada bulundu. İşte detaylar..

20 Mayıs 2021, Perşembe 19:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'in de katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü." dedi.

İlgili Haberler
Son dakika... Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama: 4 ayda 120 milyon doz aşı gelecek20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bırakın da bir açık hava mekanında oturalım artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Burası Atatürk’ün yetiştiği askerî okul
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hayret
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Yalnızca kendi hakkınızı demokrasi sanırsanız…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Beşiktaş ve hayat
Murat Çelik
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu