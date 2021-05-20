Günlük vaka sayısında bir ilk! Bakan Koca duyurdu
Son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca, günlük vaka sayısında flaş açıklamada bulundu. İşte detaylar..
20 Mayıs 2021, Perşembe 19:36 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'in de katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü." dedi.
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