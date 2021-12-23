Ekonomi Günlük yemek bedeli 36.72 TL oldu

Günlük yemek bedeli 36.72 TL oldu

Ekonomi

Günlük yemek bedeli 36.72 TL oldu

2021 yılında KDV dahil 27 TL olan günlük yemek bedelinde vergi istisna tutarı 2022 yılı için önceki seneye göre yüzde 36 artışla KDV dahil 36.72 TL olarak belirlendi.

23 Aralık 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, “Yemek kartları çalışanlar tarafından en temel sosyal haklardan biri olarak görülüyor. Hatta birçok çalışan Sodexo bakiyelerini maaştan bile değerli buluyor” diye konuştu.

2 KAT DAHA AVANTAJLI

2021’in sonlarına doğru yapılan analizlere göre kullanıcıların yarısından fazlasının ay ortasında bakiyelerini tükettiğini belirten Özcan, “Dolayısıyla 2022 için belirlenen bu artış olumlu karşılanacaktır. Yemek kartları, Gelir Vergisi ve SGK primlerinde belirli muafiyetlere ve gider yönetimi açısından çok ciddi avantajlara sahip. Şirketlere muhasebesel ve idari olarak da büyük kolaylık sağlayan yemek kartları işverenler için nakde göre neredeyse 2 kat daha avantajlı” dedi.

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