  • Haberler
  • Dünya
  • Guns N' Roses'ın davulcusu Steven Adler kendini bıçakladı

Guns N' Roses'ın davulcusu Steven Adler kendini bıçakladı

Ünlü rock grubu Guns N' Roses'ın davulcusu Steven Adler, kendini bıçaklayarak hastaneye kaldırıldı

28 Haziran 2019, Cuma 17:04 Son Güncelleme:
A A
Guns N' Roses'ın davulcusu Steven Adler kendini bıçakladı

ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses'ın bateristi Steven Adler, Los Angeles'taki evinde kendisini karnından bıçakladı.

ABD basını, 54 yaşındaki müzisyen Steven Adler'in akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Los Angeles polisi, Adler'in hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

1980’li yıllarda Axl Rose ve Slash ile birlikte şöhrete kavuşan Steven Adler, 2012’de Rock & Roll Hall of Fame’e dahil edilmişti.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...