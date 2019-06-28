Guns N' Roses'ın davulcusu Steven Adler kendini bıçakladı
Ünlü rock grubu Guns N' Roses'ın davulcusu Steven Adler, kendini bıçaklayarak hastaneye kaldırıldı
ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses'ın bateristi Steven Adler, Los Angeles'taki evinde kendisini karnından bıçakladı.
ABD basını, 54 yaşındaki müzisyen Steven Adler'in akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Los Angeles polisi, Adler'in hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.
1980’li yıllarda Axl Rose ve Slash ile birlikte şöhrete kavuşan Steven Adler, 2012’de Rock & Roll Hall of Fame’e dahil edilmişti.