Güntekin Onay: Vitor Pereira'ya Caner konusunda özür borçlusunuz!
Karagümrük - Fenerbahçe maçında hakeme itirazdan direkt kırmızı kart görüp takımını 9 kişi bırakan Caner Erkin eleştiri oklarının hedefi oldu. Geçtiğimiz aylarda 33 yaşına giren Erkin'e bir eleştiri de Güntekin Onay'dan geldi.
23 Aralık 2021, Perşembe 10:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta maç sonu konuşan Güntekin Onay, Caner Erkin'ine kırmızı kartını şöyle değerlendirdi:
Caner de artık neredeyse 34 yaşına geldi. Zaten bir kişi eksik kalmışsınız, orada sinirlerinize hakim olacaksınız. Ne dediyse ne yaptıysa orada kırmızı kartlık bir şey yaptı ki hakem de direkt kırmızı kart gösterdi. Takım arkadaşlarını yalnız bırakmaktır bu. Vitor Pereira'ya özür borcu var insanların. Şunu bunu niye oynatmıyorsun deniyordu. 9 kişilik rakibi yenemiyorlar!