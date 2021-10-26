Güntekin Onay, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar ve Volkan Demirel'le beraber yayına başladı. Karşılaşmayı değerlendiren 4 isim, seviyeli ve futbol dolu analizlerini yaptı.

Ancak ne olduysa reklama gitmek için Güntekin Onay'ın anonsundan sonra oldu. Reklam anonsu yapan Onay, "En sağlam savunma ikililerine bakalım" dedikten sonra reklama girildiğini sandı ancak henüz girilmemişti.

Tam o anda "Bakalım programın anasını..." dedi ve yayın kesildi. Onay'ın gafı en çok konuşulanlar arasında girdi. İddialara göre Onay, programın sık sık reklamlarla kesilmesine tepkiliydi ve "Programın anasını ağlatan reklam..." minvalinde bir sitem edecekti.