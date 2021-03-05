Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Tartışmalı pozisyonların çok olduğu karşılaşmada gülen taraf çıkmadı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, bu karşılaşmayı köşesine taşıdı.

İşte Onay'ın Fenerbahçe Antalyaspor maçı değerlendirmesi:

100 dakika oynanan maçta Ersun Yanal’ın 4-5-1 formasyonuyla uyguladığı plan 85 dakika boyunca kusursuz işledi. Ersun Hoca’nın tek hatası, çok yorulan ve sürekli top kayıpları yapıp savunma görevlerinde de aksayan Amilton’u oyundan geç çıkartmasıydı.

İlk 45 dakika Antalya’nın savunmasını aşabilmek için hemen hemen hiçbir şey yapmayan Fenerbahçe, rakibi karşısında pozisyon üretemedi. İkinci yarıda Valencia, İrfan, Cisse, Ferdi ve Thiam hamleleri ile tüm riskleri göze alan, 3’lü savunmaya dönen Fenerbahçe varıyla yoğu ile yüklenirken kenarlardan taşıdığı toplarla etkili olmaya çalıştı.

Bu yüksek riskli oyun Fenerbahçe’ye ya da Antalyaspor’a golü getirecekti. Konuk takıma 3 kez net gol şansı geldi ancak sonuçlandıramadı. Fenerbahçe ise Thiam ve Cisse ile galibiyet sayısına ulaşabilirdi. Adeta bir Rus ruletine dönen son bölümden kazanan çıkmadı

SAMATTA NE İŞ YAPAR?

İkinci yarıda gerçekten çok keyifli ve heyecan seviyesi yüksek bir maç izledik. Fenerbahçe’de Sosa dışında oyuna sonradan giren Valencia ve Szalai en iyilerdi.

Ancak neden 11’de oynadığını anlayamadığım Samatta dün adeta sahada yok gibiydi. Dar alan becerisi yok. Pas kalitesi düşük. Çalım atmıyor. Samatta kalan haftalarda 11’i zor görür kanısındayım. Dün Kadıköy’de oyunun büyük bölümünde Antalyaspor’un savunma organizasyonunu çözemeyen Fenerbahçe bu tip rakipler karşısında risk almadan goller ve pozisyonlar üretemediğini artık görmeli. Erol Bulut, kalan haftalarda hep bu tip rakiplere karşı oynayacak. O yüzden son 30 dakikadaki oyundan ilham almalı.