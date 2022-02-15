Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'yi eleştirdi.

Onay, "Son derece tempolu ve keyifli bir 90 dakika izledik. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 17 yaşındaki Emirhan’ı son 30 dakikada oyuna alarak yine yanlış bir tercih yaptı. 30 bin kişi önünde, tansiyonu yüksek, sert mücadele Emirhan’ın maçı değil.

Beşiktaş’ta Vida ve Welinton baskı yedikleri bölümde sağlam durdular ve kritik hamleler ile skoru son bölüme kadar taşıdılar. Kaleci Ersin de dün hatasız oynadı ve kritik kurtarışlara imza attı" dedi.

Onay, geçen hafta da Karaveli'yi eleştirmişti:,



