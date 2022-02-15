Futbol Güntekin Onay'ın hedefinde yine Önder Karaveli var

Güntekin Onay'ın hedefinde yine Önder Karaveli var

Futbol

Güntekin Onay'ın hedefinde yine Önder Karaveli var

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3 puana yaklaşmış ancak son dakikalarda adeta ecel terleri dökmüştü. 90+2'te 1-0 önde giren Beşiktaş, büyük baskı yediği Adana Demirspor'dan 1 puanı zor kurtardı. Bu puan kaybının ve oyunun ardından fatura Önder Karaveli'ye kesildi.

15 Şubat 2022, Salı 13:14 Son Güncelleme:
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Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'yi eleştirdi.

Onay, "Son derece tempolu ve keyifli bir 90 dakika izledik. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 17 yaşındaki Emirhan’ı son 30 dakikada oyuna alarak yine yanlış bir tercih yaptı. 30 bin kişi önünde, tansiyonu yüksek, sert mücadele Emirhan’ın maçı değil.

Beşiktaş’ta Vida ve Welinton baskı yedikleri bölümde sağlam durdular ve kritik hamleler ile skoru son bölüme kadar taşıdılar. Kaleci Ersin de dün hatasız oynadı ve kritik kurtarışlara imza attı" dedi.

Onay, geçen hafta da Karaveli'yi eleştirmişti:,

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